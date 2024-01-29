شكرا لمتابعة خبر عن أجهضت حملها خوفا من الفقر والجنين كان في عمر الـ3 أشهر ماذا عليها.. المنيع يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع على سؤال أجهضت حملها خوفا من الفقر والجنين كان في عمر الـ3 أشهر، ماذا عليها.

وقال المنيع بأن إجهاض الجنين بعدما نفخت فيه الروح يكون إفراط في نعمة الله ومعصيته، كما أن الجنين له حق على والدته بعدما تخلق وتحرك داخل رحمها.

وأضاف المنيع أن على الأم التوبة والإكثار من الاستغفار، لأنها تعتبر قتلت نفسا بعدما نفخت فيها الروح.