تراند اليوم : أول تعليق من إيران على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية شمال الأردن وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 37 جنديا

صحيفة الخليج 365: نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في بيان اليوم الاثنين ضلوعها في هجوم نفذ بطائرة مسيرة وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين في شمال شرقي الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن طهران "تنفي ضلوعها بالهجوم" الذي استهدف قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرقي الأردن، على الحدود مع سوريا، وأودي بحياة 3 جنود أميركيين وجرح أكثر من 30 آخرين.

ونقلت "إرنا" عن المتحدّث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله إنّ "هذه الاتّهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة"، وذلك تعقيبا منه على بيان لوزير الخارجيّة البريطاني ديفيد كاميرون دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد"، بحسب فرانس برس.

ويأتي هذا النفي بعد أن توعد الرئيس الأميركي جو بايدن بالرد على مقتل الجنود الأميركيين في الهجوم الذي تبنته فصائل عراقية.