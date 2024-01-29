انت الان تتابع اعتبارًا من 21 أبريل.. "هيئة النقل" تعلن عن إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 8:35 صباحاً

التزامًا برفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز الامتثال في النقل؛ أعلنت #الهيئة_العامة_للنقل عن إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات اعتبارًا من 21 أبريل 2024. ويشمل الرصد الآلي، أنشطة نقل البضائع وتأجير الشاحنات وحافلات النقل الدولي في مختلف مناطق المملكة. وكشفت الهيئة عن أن المخالفات التي سيستم رصدها؛ تتمثل في تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو ببطاقة منتهية، أو انتهاء العمر التشغيلي للحافلة. ويسهم الرصد الآلي في الحفاظ على السلامة العامة، وتعزيز السلامة المرورية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات والشاحنات، وتعزيز الجودة والامتثال، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وتشمل مراحل الرصد ثلاثة مراحل بدأت بسيارات الأجرة في 13 مارس 2022، ثم المرحلة الثانية حافلات النقل المخصص للنقل التعليمي فبراير 2023، وصولًا إلى المرحلة الثالثة للشاحنات والحافلات التي سيتم تطبيقها في 21 أبريل المقبل.

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