أمريكا تُخصِّص مكافأة للإدلاء بمعلومات عن وزير داخلية في عهد "البشير"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 5:28 مساءً

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أحمد محمد هارون، وزير الدولة السوداني السابق للشؤون الداخلية في عهد نظام عمر البشير، في إطار برنامج مكافآت جرائم الحرب. وقالت الوزارة في بيان: "إن هارون مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من 2003 إلى 2004". وبيَّنت أنه "خلال هذه الفترة كان هارون متهمًا بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة". وشددت الوزارة على أنه "من الأهمية بمكان أن يتم العثور على هارون، وأن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة التهم الموجَّهة إليه". وتُقدِّم وزارة الخارجية من خلال برنامج مكافآت جرائم الحرب مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو نقل أو إدانة بعض الأفراد الأجانب المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. و"الجنجويد" هي ميليشيات سابقة، انبثقت منها قوات الدعم السريع، وشاركت في العديد من الفظائع، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان والاضطهاد.. وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

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