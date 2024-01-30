انت الان تتابع "الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وضباب كثيف مع تدنٍّ في الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك).

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العرضيات. فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على القنفذة والشعيبة والليث وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء. وكذلك تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية على أضم وميسان حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية على الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن حتى الساعة العاشرة صباحًا.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء. وكذلك تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة فرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وحقل وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.