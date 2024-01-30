ضباب كثيف متوقع مع ساعات الفجر والصباح الباكر اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تشير أحدث مخرجات الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى ارتفاع نِسَب الرطوبة بشكل لافت هذه الليلة وساعات الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تشكل الضباب -بمشيئة الله- بشكل واسع في منطقة مكة وأجزاء من مرتفعات غرب وجنوب غرب المملكة.

لذا يُنصح بتوخي الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرقات، مع احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت.

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