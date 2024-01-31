شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تكسب 3436 حكمًا قضائيًا ساهموا في حماية المال العام والممتلكات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للشؤون القانونية في أمانة محافظة جدة، عن تقديمها الدعم القانوني اللازم لجميع قطاعات الأمانة بالرأي والمشورة القانونية، ودراسة ما يحال إليها من قضايا والترافع في الجلسات.



وأوضح مدير عام الشؤون القانونية المستشار خالد الشافعي، بأن جهود الإدارة تساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين، والمحافظة على المال العام.

إحصائيات الجلسات والأحكام

وأوضح بأن اجمالي الجلسات المنعقدة بلغ 9,006 جلسات، وصدر خلالها 4,350 حكمًا قضائيًا، منها 3,436 حكمًا لصالح الأمانة.

وأضاف بأن الأحكام لصاح الأمانة ساهمت في توفير أكثر من 805 ملايين ريال، وكذلك استرداد أكثر من 4 ملايين متر مربع من الأملاك العامة، وذلك من خلال جهودها المستمرة في مكافحة التعديات على الأراضي الحكومية.

توفير فرص للتدريب

وفي سياق متصل، أوضحت الأمانة أنها منحت فرص تدريب تعاوني ما يقارب 200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والأكاديميات، وذلك ضمن سعيها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية، ودعم أبناء وبنات الوطن في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

كما أكدت الأمانة على استمرارها في تقديم خدماتها البلدية وفق أعلى المعايير، وبما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في مدينة جدة.