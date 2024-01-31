إعلان نظام جديد لتأشيرة المواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا

أعلن نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووزير الدولة البريطاني عن إجراءات جديدة لنظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا. وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية السفر وتحسين تجربة المسافرين.
وتشمل التغييرات استبدال تأشيرة EVW (التأشيرة الإلكترونية الإلزامية) بتأشيرة ETA (تأشيرة السفر الإلكترونية). تتميز التأشيرة الجديدة بعدة مزايا، بما في ذلك مدة صلاحية تصل إلى سنتين وإمكانية الدخول المتعدد خلال فترة الصلاحية. كما ستكون رسوم التأشيرة رمزية بقيمة 10 جنيهات استرلينية فقط.
ومن المقرر أن يتم تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من يوم 22 فبراير 2024، ويمكن للمواطنين السعوديين التقديم على التأشيرة اعتبارًا من تاريخ 1 فبراير 2024. يمكن استخدام التأشيرة الجديدة لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو العلاج.
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