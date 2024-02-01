السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.