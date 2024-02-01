المملكة مركز عالمي للإلكترونيات.. ولي العهد يُعلن إطلاق شركة "آلات"

#عاجل | سمو #ولي_العهد يطلق #اردارا للتطوير العقاري، ويدشن باكورة وجهاتها #الوادي في قلب مدينة #أبها في #عسير#اليوم

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