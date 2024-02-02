السعودية | فلكية جدة ترصد مشاهد لقمر التربيع الأخير اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سيشرق قمر التربيع الأخير لشهر رجب بسماء الوطن العربي بعد منتصف الليل اليوم الجمعة 02 فبراير 2024 وسيكون مشاهداً لبقية الليل.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة ، أنه بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 02:17 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، ويكون قد أكمل 3 أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر, وفي فترة التربيع الأخير, يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم بالوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة للتصوير الفلكي.

وبين أبو زاهرة ، أن من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح السبت وسيبقى مشاهداً في السماء حتى يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.

يذكر أنه خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر شعبان.