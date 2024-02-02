السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 350 سلة غذائية في مديرية كوشته بولاية ننجرهار في أفغانستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 350 سلة غذائية في مديرية كوشته بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 2.100 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.