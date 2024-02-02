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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 876 سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في السودان

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 876 سلة غذائية للفئات النازحة في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 4.475 فردا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.

 

 

ويأتي ذلك امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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