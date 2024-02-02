السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 876 سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في السودان

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 876 سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في السودان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 876 سلة غذائية للفئات النازحة في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 4.475 فردا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.