السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين في مديرية رازح بصعدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 142 فرداً، خلال الفترة من 7 حتى 13 يناير 2024م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 38 مريضاً، وعيادة الحالات الطارئة 26 حالة، وعيادة الباطنية 63 مريضاً، وعيادة الصحة الإنجابية 15 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 9 حالات.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 42 مستفيداً من عيادة الخدمات التمريضية، وصُرفت الأدوية لـ 142 مريضاً، فيما جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات، وضخ 16.200 لتر من المياه.