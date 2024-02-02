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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين في مديرية رازح بصعدة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 142 فرداً، خلال الفترة من 7 حتى 13 يناير 2024م.

 

 

 

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 38 مريضاً، وعيادة الحالات الطارئة 26 حالة، وعيادة الباطنية 63 مريضاً، وعيادة الصحة الإنجابية 15 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 9 حالات.

 

 

 

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 42 مستفيداً من عيادة الخدمات التمريضية، وصُرفت الأدوية لـ 142 مريضاً، فيما جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات، وضخ 16.200 لتر من المياه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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