مكة المكرّمة.. القبض على شخصَيْن لاعتدائهما على آخر في مكان عام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 8:00 صباحاً

ألقت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرّمة القبض على مواطنيْن ظهرا في محتوى مرئي يعتديان على آخر في مكانٍ عام. وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. وأضاف، عبر حسابه في "إكس"، أنه جارٍ القبض على مَن وثّق ونشر المحتوى المرئي، لمخالفة ذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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