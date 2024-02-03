شكرا لقرائتكم خبر تسريع وتيرة البحث والابتكار بـ45 براءة اختراع في التقنية الحيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مساهما بفعالية في تعزيز البنية التحتية العلمية والطبية في المملكة، تمكن مركز الملك فهد للبحوث الطبية التابع لجامعة الملك عبدالعزيز من نشر4000 ورقة بحثية محكمة؛ مما يعزز مكانته بصفته مؤسسة بحثية رائدة متخصصة في البحث والتطوير في مجالات الطب والتقنية الحيوية.

وحصل المركز على 45 براءة اختراع، وتنمية القدرات؛ بتدريب 6500 متدرب والإشراف على 600 طالب دراسات عليا، وتوفير بيئة بحثية تتيح تبادل الخبرات والمعرفة مع الشركاء الدوليين، مما يدعم الابتكار ويسرع وتيرة التطور في مجال التقنية الحيوية؛ حيث له تعاون علمي مع 90 شراكة مع جامعات ومراكز بحث وقطاعات خاصة محلية ودولية.

وقدم المركز أول برنامج تدريبي صناعي في مجال التقنية الحيوية الصناعية معتمد من هيئة التخصصات الصحية بالشراكة مع شركات تقنية حيوية وصناعية محلية ودولية؛ مع تحقيق أولويات بحثية بفهم علم الأحياء البشري، والتقليل من معدلات الإصابة بالأمراض، وتطبيق مفهوم الصحة الواحدة، وتطوير الأبحاث الانتقائية، إلى جانب تطوير الأبحاث والشراكات الصناعية؛ فلديه ترخيص 3 براءات اختراع، وتمويل بحثي من شركات عالمية لتطوير لقاحات، وتطوير 3 منتجات طبية تم ترخيصها وتسويقها.

تخصصات بحثية بالمركز: