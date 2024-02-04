انت الان تتابع بينها مباراتان للاتحاد.. تعديل أماكن إقامة مباريات في 3 جولات بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وافقت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على نقل مكان مواجهتي الاتحاد في الجولتين 20 و23 أمام فريقي الرياض والأخدود، تواليًا، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، بسبب شغل ملعب المباراة المجدول سابقًا باستضافة مواجهات في دوري أبطال آسيا.

وفي السياق نفسه، اعتمدت إدارة المسابقات، ملعب نادي الرائد، لاستضافة مباراة الرائد والفيحاء المقررة الخميس 29 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 22، بدلًا من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية قي بريدة، استنادًا للتقارير الميدانية المؤكدة لجاهزية المنشأة.

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