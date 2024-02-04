شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تستعرض خطط تعزيز منظومة الأمن الداخلي بمعرض الدفاع العالمي 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت وزارة الداخلية، خططها في تعزيز منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية، وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2024 م في مدينة الرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، تحت شعار "مقدام".ويركز معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات، حيث يشهد مشاركة أكثر من 750 جهة عارضة، و45 دولة، و115 وفدًا.