اتحاد الغرف السعودية: وفرة في البصل وارتفاع الأسعار لهذا السبب

أصدر اتحاد الغرف السعودية بياناً حول ارتفاع أسعار البصل في السوق المحلي.
وأوضح الاتحاد أن السوق يشهد وفرة من محصول البصل، وأن ارتفاع الأسعار يعود إلى الظروف العالمية. ولم يحدد الاتحاد طبيعة هذه الظروف العالمية التي أثرت على أسعار البصل.
يذكر أن أسعار البصل قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في المملكة خلال الأسابيع الماضية. وتعاني العديد من الدول العربية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
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