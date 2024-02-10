تعليم الرياض تحتفي بيوم التأسيس

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع جميع الإدارات والمكاتب للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية، وذلك بحزمة من الفعاليات المتنوعة حتى الخميس المقبل.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ عبدالسلام الثميري، أن احتفاء الإدارة بذكرى يوم التأسيس في كافة قطاعاتها التعليمية؛ يأتي إيمانًا بقيمة هذه المناسبة الوطنية وأهميتها في تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء بعُمق تاريخ الدولة السعودية وترسيخ اعتزازه بوطنه وقيادته وتاريخه.
وأوضح أن الإدارة بكافة منسوبيها وطلابها وطالباتها ستشارك في الاحتفاء بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية لهذا العام بحزمة متنوعة من الفعاليات التي تعبر عن ارتباطنا الوثيق وارتباط أجدادنا بالقيادة عبر التاريخ تحت راية التوحيد، وتذكيراً بسير أئمة وملوك وأمراء هذه الدولة المباركة أعزها الله.
وأشار إلى أن الإدارة وجهت مكاتب التعليم بتشكيل لجنة إشرافية برئاسة مدير المكتب والمساعد للشؤون التعليمية نائباً للرئيس وعضوية النشاط الطلابي والموهوبين والطفولة المبكرة ومسؤول الإعلام في المكتب.
وأبان الثميري عن إعداد خطة إعلامية للاحتفاء بيوم التأسيس تتضمن إنتاج وتصميم العديد من المواد الإعلامية من أخبار وتغطيات وتصاميم وفيديوهات سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الإعلامية المعتمدة وعبر حسابات الإدارة المختلفة .
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