السعودية | رئيس جامعة الملك خالد يشهد احتفال وكالة الأعمال والشراكة المجتمعية بمنجزات 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم، حفل اللقاء السنوي لوكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية والجهات التابعة لها لاستعراض منجزات عام 2023م، وذلك بمقر مركز الأعمال، وبحضور عدد من مسؤولي الجامعة والموظفين وشركاء الجامعة ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد السلمي خلال كلمته التي ألقاها على دور وكالة الأعمال والشراكة المجتمعية المهمة، والمهام المنوطة بها من خلال تنمية إيرادات الجامعة، وتعزيز الاستثمار الأمثل لأصول الجامعة، وتعزيز ريادة الأعمال والشراكة المجتمعية، منوهاً بأهمية تضافر جهود الجميع لمواصلة النجاح بشكل مستمر والإسهام في تحقيق أهداف الجامعة وخدمة شباب وشابات الأعمال بالمنطقة.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي أن إنشاء مركز الأعمال خلال هذه المرحلة كان أحد الإنجازات التي تحققت كونه أحد الممكّنات المهمة للوكالة في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الطموحة للجامعة والتي تواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتوجهات وزارة التعليم وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.