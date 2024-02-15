السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم مساهمة مالية لسداد مديونية جامعة كمبوديا للإدارة والتكنولوجيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساهمة مالية بقيمة 897.995 دولاراً أمريكياً لسداد مديونية جامعة كمبوديا للإدارة والتكنولوجيا؛ بهدف دعم التعليم العالي في مملكة كمبوديا، وذلك في مقر الشريك التنفيذي للمركز جامعة المدينة العالمية بمدينة كوالالمبور عاصمة مملكة ماليزيا، بدعم من أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي.

ووقع مذكرة التسلّم مدير الإدارة المالية بمركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله بن إبراهيم السيف، والمدير المالي بجامعة المدينة العالمية عوض عبدالقادر عوض حامد، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن سعد العريفي.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم قطاع التعليم العالي في الدول ذات الاحتياج وتطوير آلياته وتوفير السيولة اللازمة للبرامج الأكاديمية والعملية التعليمية.