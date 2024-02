شكرا لقرائتكم خبر عن منح 200 متبرع بالأعضاء وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 200 متبرعٍ ومتبرعةٍ من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.وفيما يلي قائمة أسماء المتبرعين والمتبرعات: إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم عسيري، أحمد بن سعيد بن مبارك الجميلي أحمد بن إبراهيم بن قاسم حامي شراحيلي، أحمد بن حسن بن عميش الشباني الشهري، أحمد بن حسن بن يحيى الصالحي الزهراني، أسعد بن عبدالله بن أسعد لغبي عبدلي، الوليد بن طلال بن الوندي الفريجي الرويلي، بدر بن سعد بن سليم المهيمنة الرشيدي. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وشملت القائمة: بندر بن حماد بن فرج الخضري العطوي، بندر بن صالح بن سعيد اليحمد الغامدي، بندر بن مطر بن محمد بن مساعد السهلي، تركي بن سعد بن جمعان العاطف القحطاني، تركي بن سعود بن حسين الفقيري العنزي، تركي بن وسام بن عبدالرحمن الهديب، جبران بن رافع بن إبراهيم المالكي، جهاد بن إبراهيم بن راشد العليان، حاتم بن عبدالله بن محمود علي الحربي، حسن بن عوض بن عبدالله الشورى.وشملت القائمة: حسين بن إبراهيم بن عبده دغريري، حمد بن حسن بن سرور بالحارث اليامي، حميد بن مسفر بن كليب الهذيلي البقمي، خالد بن سعد بن ريان الحمراني البلوي، خالد بن سعد بن علي آل سرحان الأسمري، خالد بن سعيد بن سعد السويدي، خالد بن غلاب ابن راضي العريمة الحربي، خالد بن مهدي بن شت الغباري، دهام بن حسن بن غصاب الجملان.وشملت القائمة: صهيب بن بركات بن نافع القناعي العمري، ذياب بن سعد بن سبيل الهيري الخيبري، راشد بن مقعد بن عويد السعدي البيشي، راكان بن طارق بن محمد اليماني، راکد بن سامح بن سلمان الضبعاني الشراري رايد بن إبراهيم بن محمد أبو طويل راند بن عوض بن عائض الغدير الأسمري رشيد بن أحمد بن محمد كان رعد بن ماطر بن عواض العضيلة المطيري زين بن تركي بن هديب المرشدي العتيبي سالم بن محمد بن يحي حساني سالم بن حسين بن صالح المنيف سالم بن خالد بن سالم الصقور اليامي سالم بن محمد بن سالم عميرة.وشملت القائمة: سامر بن شتير بن عتيق المعبدي الحربي سامي بن جابر بن حمد جعفري سعد بن عبدالله بن سعد الجنيدل سعد بن مبارك بن إبراهيم الثمانية الجبيري سعد بن مثقال بن مطلق الوبيري الشمري سعود بن لافي بن عوض الجابري الحربي سعود بن هزاع بن عبدالعزيز الرمان سعيدان بن عبد بن سعيدان الرحماني البقمي سلطان بن مضاض بن بشير الهجلة المطيري.وشملت القائمة: سلطان بن عجلان بن زابن التليدي سلطان بن علي بن حجي العطيفي العنزي سليمان بن عاطف بن صالح الضبعاني الشراري سليمان بن عبيد بن سليمان الحليمي الشراري سليمان بن عبدالله بن مسند الرحيمي المطيري سليمان بن محمد بن سليمان إلى صالح بن جبر بن ناصر السبوتي العطوي صالح بن مرزوق بن محمد الفطيم العجمي صلاح بن صعفق بن ممدوح الرخيص الشمري.وشملت القائمة: طارق بن طيب بن علي شعبين هزازي طلال بن عباد بن حيدر الفريقي الرويلي طلال بن موسى بن محمد خواجه العسيري ظافر بن أحمد بن علي فقيهي ظافر بن حسين بن محمد ال برهبه الشهري ظافر بن عبدالرحمن بن محمد آل حسن الشهراني عائض بن سعيد بن عائض اللاحق القحطاني عبدالإله بن عبدالله بن منزل الضبعاني الشراري عبدالحكيم بن يحي بن عمر موسى عبدالرحمن بن راضي بن هليل السليماني العنزي.وشملت القائمة: عبدالرحمن بن طاهر ابن عبده جماح حمدي عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله الحميد عبدالرحمن بن عمر بن صالح بفلح عبدالسلام بن مطلق بن حمود الفارسي الحربي عبدالسلام بن مفضي بن مطلق الفليحاني الشراري عبدالعزيز بن جبر سعد الكدادات الهاجري عبدالعزيز بن رابع بن خير الله إن معصراء القرني عبدالعزيز بن شعلان بن سعد آل عنقان القرني عبدالعزيز بن صالح بن جميل الطويرقي عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الفهمي الزهراني عبدالعزيز بن مقبول بن بخيت البلادي.وشملت القائمة: عبدالعزيز بن يحي بن محمد حريصي، عبدالعزيز متعب عبدالرحمن الخالدي عبدالله بن إبراهيم بن موسى آل صالح عبدالله بن سعد بن مشبب الضعين الأحمري عبدالله بن علي بن حسن العسيري عبدالله بن علي بن حمد آل علي صميلي عبدالله بن فلاح بن دغيسان النفيعي عبدالله بن حماس بن حسن العصيمي العتيبي عبدالله بن ناصر بن عبدالله الودعاني الدوسري.كما شملت أسماء المتبرعين والمتبرعات: محمد بن تركي بن فارع فاضل محمد بن حسن بن أحمد عريشي محمد بن خالد بن ناصر المسحل محمد بن سالم بن مسبب الطالب المرتضى محمد بن ضيف الله بن هديان الهرساني محمد بن عبدالرحمن بن محمد الزعيم محمد بن عقيل بن هريس العزيزي المطيري محمد بن علي بن موسى آل حمدي القرني محمد بن فهد بن عتيق البوعينين محمد عايض أحمد مسودي علي بن يحيى بن علي العبدلي علي سعيد علي الشهراني فارس بن سعود بن عبدالله الصبحي.وشملت القائمة: فايز بن مزهر بن حمد آل عبيد الوائلي فريد بن هادي بن بخيت الصقور اليامي فهد بن سعد بن سعيد ذيبة فهد بن إبراهيم بن محمد البريك الدوسري فهد بن سرور بن حمد الشويعر فهد بن محمد بن فهد النصر فهد بن نقل بن سعيد الصخابرة فهيد بن سالم بن فهيد الدحباش المري فواز بن بندر بن جدعان الفرعي الشمري فيصل بن حطيبة بن خليفة الباقي الصلبي ماجد بن عبيان بن مجلاد آل سالم القحطاني ماجد بن عبدالرحمن بن عليه الحمدي الجني ماجد بن عبدالله ابن علي سوسة الغامدي.وشملت القائمة: مازن بن محمد بن أحمد زغيبي مبشر بن محمد بن زايد البكري الشهري مجدي بن محمد بن ربيع أمان ربيع محمد بن سلطان بن محمد الرملي الشهراني محمد بن سيف بن الزناتي الخنفري القحطاني محمد بن عبدالكريم بن عبدالله الجواد محمد بن أحمد بن محمد المزاح العسيري بعقوب بن أحمد بن مسعود آل طريفة الغامدي أحمد بن فهد بن أحمد الحسني الزهراني أحلام بنت خالد بن زيد الصين أحلام بنت خالد بن سليمان المحيميد.وشملت القائمة: أحلام بنت سعد بن عبدالله عبدالله أحلام بنت ملفي بن جدعان العجلان الحازمي أسماء بنت أحمد بن حسن عسيري أفنان بنت صالح بن سعيد آل فرحان الغامدي أماني بنت محمد بن أحمد الحدري إيمان بنت أحمد بن أحمد العجل أمل بنت عبدالله بن يحي الفيفي، أحمد الزهراني بشرى بنت حسن بن علي الجعفر حصة بنت خضر بن حنان بنت محمد بن مسعد الخمسي العطوي ريم بنت خالد بنت غازي الجعفري الشمري.وشملت القائمة: سارة بنت عيد بن عواد المدعي العنزي سارة بنت هزاع بن فارس السميح سمر بنت إسماعيل بن محمد فلاتة شقراء بنت محمد بن عبدالله فمير شهد بنت محمد بن عبدالله الرفاعي الغامدي شوق بنت ذيب بن فيصل الخوير القحطاني عبير بنت صالح بن عبدالله مقند عبير بنت فهد بن محمد الدوسري عقيلة بنت علي بن أحمد البدري.وشملت القائمة: عهود بنت عبدالواحد ابن صلاح الشيخ النمري عواطف بنت عبدالله بن علي عايض فاطمة بنت صالح بن جابر آل المعيد عسيري فاطمة بنت مساعد بن سعيد العديني فجر فنر بن بدر بن حرير الوبيري الشمري مرام بنت حسن بن مقبول خنفري القحطاني مشاعل بنت حمزة بن أحمد الرويلي منيرة بنت سالم بن محمد السليم مها بنت حميد بن محمد الثبيتي مها بنت مطلق بن محمد المؤيدي المطيري ميلا ملفي بن هلال بن بجاد الذيابي العتيبي.وشملت القائمة: نايفة بنت ضيف الله بن محيميد الروست الشراري ندى بنت محمد بن عيسى غروي نہي بنت غرم الله بن عبدالله الدعجاني الزهراني نوال بنت حسن بن مفرح المالكي نور بنت يحي بن علي حامد البنيوي نورة بنت مضحي بن صبر الوردي نورة بنت حسن بن عيسى خبراني نوف بنت عادل بن أحمد الشملان هدى بنت نوار بن مطلق الطامي.وشملت القائمة: هلا بنت مشعل بن عواد الويباري الشمري هلا بنت مفرح بن فريح الفريدي الحربي هياء بنت سعد بن محمد العزيز القرني ود بنت أسامة بن غازي بافقيه وضحى بنت مفلح بن فهد الشنفري وعد بنت فيصل بن سعيد المارد الأسمري وفاء بنت طلال بن حامد الضبيعاني السلمي.