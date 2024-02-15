حائل ..انطلاق حملة "عايشينها وشايفينها" للتوعية بأهمية رؤية المملكة 2030

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 6:19 مساءً

انطلقت اليوم الحملة الإعلامية المشتركة "#عايشينها_وشايفينها_في_حائل" بين الجهات الحكومية ويشرف على انطلاقها إمارة المنطقة، وذلك لرفع الوعي بأهمية رؤية المملكة 2030. وتستهدف الحملة إبراز دور الزراعة والأمن الغذائي والمحميات الطبيعية التي يقع جزء منها في المنطقة "محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية" و"محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية" وكذلك المواقع الثقافية والتراثية والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة بحائل. وقالت إمارة حائل في حسابها على منصة "X" "#حائل، الآثار والمآثر، والزراعة والتعدين والسياحة تتحول نحو أنسنة المدن وجودة الحياة ومجتمع حيوي وصحي". وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" خلال مشاركته تاق "#عايشينها_وشايفينها_في_حائل"، أنه ارتفع عدد المستفيدين للبرامج الموجهة لتمكين ورفع قدرات ومهارات أبناء وبنات الوطن في منطقة حائل من 45 ألف مستفيد في عام 2022 إلى أكثر من 53 ألف مستفيد خلال عام 2023. وقال برنامج جودة الحياة على منصة "X" تأتي حملة #عايشينها_وشايفينها_في_حائل خطوة مهمة لتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به الجهات التنفيذية في أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة في المنطقة عبر تنفيذ مشروعات وخدمات مميزة في مختلف القطاعات لتعزيز الأمان والرفاهية لسكان المنطقة.

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