شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير عسير يطّلع على سير العمل بالمشروعات التنموية في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

تذليل معوقات الاستثمار

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، اليوم، في مكتبه بديوان الإمارة، أمين المنطقة المهندس عبدالله الجالي.حيث اطلع سموه على المشروعات التنموية ومشروعات المشهد الحضري، وتطوير الوجهات السياحية، مشددًا على خدمة أهالي المنطقة وزوارها، وتقديم كافة الخدمات البلدية والتنموية وفق ما تحمله إستراتيجية المنطقة "قمم وشيم".واستعرض سمو نائب أمير عسير، مهام لجنة حلول تحديات رجال الأعمال بالإمارة، التي وجه سمو أمير المنطقة بتشكيلها، لتذليل معوقات الاستثمار.كما اطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير إنجاز أعمال اللجنة، داعيًا إلى تقديم الدعم لتحقيق أهدافها ومهامها، متمنيًا للجميع التوفيق في أعمالهم.