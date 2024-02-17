تراند اليوم : ‏بعد خسارته لمطاعمه بسبب كورونا‬⁩.. شاهد: مواطن يحول منزله لمطعم بمساعدة زوجتيه السعودية والأردنية

صحيفة الخليج 365: روى المواطن " محمد الحدري" ، في تقرير لقناة " العربية السعودية " قصة تحويله ساحة منزله بجازان ، لمطعم يقدم المأكولات الجنوبية والأردنية بمساعدة زوجتيه ، عقب خسارته لمطاعمه بجائحة كورونا.

وقال المواطن : كان لدي مطاعم ولكن مع الكورونا خسرت كل شيء ، وظللت سنه ونصف جالس في المنزل ، حتى جاءتني فكرة تحويل ساحة المنزل لمطعم لتقديم الوجبات المنزلية والأكلات الشامية .

وتابع: ما يسعدني أن المرتادين عندنا يكونوا مبسوطين من الطعام ، ويقولون لو في فيه فوق الممتاز بنعطيك .

وأردف: الأسرة كاملة كانت تقدم لي الدعم ، وعندما طرحت عليهم الفكرة أعجبتهم ، وظللت 4 أشهر أدور الفكرة برأسي اعتزلت فيهم أصدقائي وقطعت جماعاتي معهم .

وأضاف: هنا تجهز زوجتي السعودية الأكلات الشعبية وزوجتي الأردنية تجهز الأكل الأردني .

وعلق أحد رواد المطعم : وجدنا بالمطعم هذا وجبات رائعة ما بين الأكل المحلي والأردني ، والفكرة جميلة لم يسبقه أحد عليها ، وهذه الزيارة الثانية لنا هنا وإن شاء الله تكون الزيارة متكررة.