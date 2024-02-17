"الحارثي": المنتدى السعودي للإعلام رحلة تحفّز الإبداع وتعزّز الريادة

تلتقون نخبة من خبراء صناعة الإعلام في مختلف تفرعاته للحديث عن أبرز المستجدات الراهنة وأهم التطلعات المستقبلية في #المنتدى_السعودي_للإعلام



📍الرياض - هيلتون

🗓️ 20 - 21 فبراير 2024

سجّل الآن: https://t.co/vCSPzvDKTa ⁧#الإعلام_في_عالم_يتشكل ⁩ pic.twitter.com/qYiYcXcwDu