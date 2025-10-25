كاتي بيري وحقائق عن حياتها لمناسبة يوم ميلاها الـ 41

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 11:03 صباحاً - تحتفل نجمة هوليوود كاتي بيري Katy Perry يوم 25 من أكتوبر بذكرى ميلادها من كل عام، وتُعَدُّ إحدى نجمات الصف الأول في العالم حيث حققت ملايين المشاهدات بأغنياتها واستعراضاتها إلى جانب جمهورها الذي يزداد يوماً بعد يوم بسبب جاذبيتها وموهبتها الغنائية العالية التي نافست من خلالها أهم نجمات العالم.

كاتي بيري التي حصدت العديد من الجوائز في مسيرتها الفنية نظير نجاحاتها في عالم الغناء وتحطيم العديد من الأرقام القياسية خلال مشوارها، اعتادت خطف الأنظار أينما حلت بمختلف المهرجانات الفنية التي تحضرها.

وكثير من المعلومات تُخفى على جمهور النجمة لناحية نشأتها وطفولتها وبداياتها وعلاقاتها العاطفية، إلا أننا لمناسبة ذكرى ميلادها؛ نكشف لكم أبرز الحقائق والمعلومات التي تهم جمهورها لمعرفة المزيد عن نجمتهم المفضلة.

تابعوا المقال واكتشفوا أبرز الحقائق في حياة كاتي بيري لمناسبة ميلادها الـ41.

نشأة كاتي بيري وطفولتها

وُلدت كاتي بيري في 25 من أكتوبر uhl 1984 في سانتا باربرا، كاليفورنيا، وعاشت في كنف عائلة متدينة؛ لذلك كبرت على سماع الأغاني والموسيقى الدينية، وقضت طفولتها وهي تغني أغاني دينية بين سِنَّي التاسعة والسابعة عشرة.

وقد نشأت من أصل عائلة فنية؛ فخالها المنتج ومخرج الأفلام فرانك بيري. لديها أخ وأخت، فأخوها الصغير يُدعى دافيد وهو أيضاً مطرب، وأختها الكبرى تُدعى أنجيلا.

في السنوات الأولى من حياتها، تحديداً من عمر ثلاث إلى أحد عشر عاماً، انتقلت من مدينة إلى لتستقر في سانتا بربارا. واشتركت في طفولتها ومراحل تعليمها الابتدائي في العديد من المعسكرات والمدارس الدينية، وعلى رأسها مدرستي باراديس وسانتا باربارا في كاليفورنيا.

وفي طفولتها وشبابها كانت عائلتها تعيش ضائقة مالية، حتى وصل بهم الأمر لاستخدام برنامج المساعدة للتغذية التكميلية، كما حصلوا على الطعام من بنك الغذاء الهادف.

بدأت بالغناء متتبعة أختها أنجيلا وتدربت على أسطواناتها. في إحدى المرات التي كانت تغني فيها مع أهلها خطر على بالهم أن تأخذ دروساً في فن الصوتيات، وبالفعل عندما تمت التاسعة من عمرها بدأت في تلقي دروس تدريبة في فن الصوتيات والإلقاء.

وعندما كانت في التاسعة من عمرها ألقت أغانيها التي كتبتها بين الناس، وفي يوم ميلادها الثالث عشر أحضرت لنفسها جيتاراً. وجربت التزحلق على الجليد وركوب الأمواج، علاوة على ذلك تعلمت العديد من الرقصات متلقيةً دروساً في فن الرقص.

بدايات كاتي بيري المهنية

اجتازت كاتي بيري وهي في عمر الخامسة عشرة اختبار تطوير التعليم العام، وتركت المدرسة الثانوية؛ لكي تبدأ بالالتحاق في مهنة الموسيقى والغناء، حيث درست فترة في الأوبرا الإيطالية في سانتا باربارا.

جذبت طريقة بيري في الغناء، انتباه مغني الروك في ناشفيل أمثال ستيف توماس وجنيفار كناب، وذهبت إلى ناشفيل لتحسين مهارتها في الكتابة.

بدأت بتسجيل الأغاني قبل إصدارها الرسمي، وكتبت الأغاني، وتعلمت العزف على الجيتار. ثم قامت بإصدار ألبومها الأول الذي يحمل اسمها "كاتي هدسون"، بعد توقيعها على إتفاقية مع تسجيلات ريد هيل، في تاريخ 6 من مارس 2001. وانضمت في العام نفسه إلى جولة تُدعى The Strangely Normal Tour للموسيقي "فيل جويل".

الجوائز والنشاط الإنساني لكاتي بيري

حصلت كاتي بيري على العديد من الجوائز، منها جوائز الموسيقى الأمريكية، وجوائز MTV، وجوائز بيلبورد الموسيقية، بالإضافة إلى جوائز من جمعيات مثل ASCAP و Teen Choice.

تشمل إنجازاتها جائزة مايكل جاكسون للفيديو فانغارد، أربع جوائز غينيس للأرقام القياسية، أربع جوائز إم تي في لموسيقى الفيديو، وخمس جوائز بيلبورد الموسيقية.

أما لناحية عملها الإنساني فتتمحور الأعمال الإنسانية لكاتي بيري حول الدفاع عن حقوق الأطفال، والمساواة بين الرجل والمرأة، ودعم قضايا الصحة والتعليم، والمساهمة في جهود الإغاثة في حالات الكوارث.

وقد شاركت في مبادرات مثل حملة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وحصلت على جائزة أودري هيبورن الإنسانية من اليونيسف.

كذلك شاركت في حملة اليونيسف، حيث قامت بزيارة خاصة إلى مدينة هو تشي منه في عام 2015 وشاركت في أول قمة لفوربس فيتنام للشباب.

شاركت كاتي بيري في التبرع بجزء من مبيعات تذاكر جولتها الغنائية لصالح منظمات مثل صندوق صحة الأطفال.

تبرعت بجزء من مبيعات المنتجات لصالح الصليب الأحمر لدعم جهود الإغاثة المحلية في حالات الكوارث.

عملت على نشر الوعي البيئي من خلال دعم منظمات مثل مؤسسة "جينيروسيتي ووتر" (منظمة المياه الكريم).

دعمت كاتي بيري العديد من الجمعيات الخيرية الأخرى، بما في ذلك مؤسسات ومبادرات للصحة النفسية والرفق بالحيوان، والتنمية المجتمعية.

علاقات كاتي بيري العاطفية

شهدت علاقات كاتي بيري العاطفية تطورات عديدة، وأبرزها ارتباطها الأخير بالممثل أورلاندو بلوم Orlando Bloom وانفصالهما، في يوليو 2025 بعد علاقة استمرت سنوات طويلة، وأثمرت عن ابنتهما ديزي، مع التأكيد على أنهما سيستمران في تربية ابنتهما معاً. وقبل ذلك، تزوجت بييري من راسل براند وانفصلا في عام 2012.

وحالياً ترتبط كاتي بيري بعلاقة عاطفية مع رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، حيث رصدت عدسات الكاميرات بيري وجاستن ترودو في صور رومانسية على متن يخت في كاليفورنيا.

