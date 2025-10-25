وفاة ملكة تايلاند السابقة سيريكيت عن عمرٍ يناهز 93 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 11:03 صباحاً - أعلن البلاط الملكي التايلاندي وفاة الملكة الأم سيريكيت، والدة الملك التايلاندي الحالي ماها فاجيرالونغكورن، عن عمرٍ يناهز 93 عاماً، بسلام في أحد مستشفيات بانكوك الساعة 21:21 بالتوقيت المحلي (14:21 بتوقيت غرينتش) يوم أمس الجمعة.

ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي التايلاندي، فإن الملكة السابقة كانت تعاني من عدة أمراض خلال فترة إقامتها في المستشفى منذ عام 2019، بما في ذلك عدوى في الدم هذا الشهر، ورغم جهود الفريق الطبي، لم تتحسن حالتها الصحية.

كما أفاد البيان أن الملك فاجيرالونغكورن سيقوم بتنظيم جنازة ملكية، وسيراعي أفراد العائلة المالكة التايلاندية فترة حداد لمدة عام.

منْ هي الملكة السابقة سيريكيت؟

Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother passed away peacefully at 9.21pm on Friday at King Chulalongkorn Memorial Hospital, the Thai Red Cross Society, the Bureau of the Royal Household announced.#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ #พระพันปีหลวง pic.twitter.com/KLPPvPc1ht — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 25, 2025

— Bangkok Post (@BangkokPostNews)

وُلدت سيريكيت كيتياكارا في عائلة ثرية أرستقراطية في بانكوك في 12 أغسطس عام 1932، وهو العام الذي استُبدل فيه النظام الملكي المطلق بنظام دستوري. وكان والداها ينتميان إلى ملوك سابقين من سلالة تشاكري الحالية.

بعد الحرب العالمية الثانية، انتقلت مع والدها الدبلوماسي إلى فرنسا حيث شغل منصب السفير. وحين دراستها للموسيقى واللغات في فرنسا، التقت بالملك التايلاندي الراحل بوميبول وهي في عمر الـ 16 عاماً. تزوجا في 28 أبريل 1950، قبل أسبوع واحد فقط من تتويج الملك بوميبول في بانكوك.

وقد أنجب الزوجان أربعة أبناء: الملك الحالي ماها فاجيرالونغكورن، والأميرات أوبولراتانا، سيريندهورن وتشولابورن.

ولأكثر من ستة عقود من الزواج، كانت الملكة سيريكيت متزوجة من ملك تايلاند بوميبول أدولياديج، أطول ملوك البلاد حكماً، والذي توفي عام 2016. سافرت الملكة سيريكيت والملك بوميبول حول العالم، والتقيا بشخصيات بارزة من بينهم الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، والملكة إليزابيث الثانية، وإلفيس بريسلي. وخلال فترة ازدهارها وسفرها حول العالم، كانت تُعتبر أيقونة في عالم الموضة والأناقة.

كانت الملكة سيريكيت محبوبة ومؤثرة بشخصيتها المستقلة، وقد أشرفت الراحلة على مشاريع ملكية عديدة تهدف إلى مساعدة الفقراء في المناطق الريفية، والحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية، وحماية البيئة. لذلك، كانت تعتبر بمثابة أمّ للبلاد، وكان يُحتفل بيوم ميلادها، الموافق 12 أغسطس، كيوم الأم منذ عام 1976.

أصيبت الملكة سيريكيت بجلطة دماغية عام 2012، وقد غابت عن الحياة العامة إلى حدٍ كبير في السنوات الأخيرة بسبب تدهور صحتها، وكانت نادراً ما تظهر في الأماكن العامة.

وأظهرت صور نشرها القصر بمناسبة يوم ميلادها الثامن والثمانين ابنها، الملك ماها فاجيرالونغكورن، وأفراداً آخرين من العائلة المالكة وهم يزورونها في مستشفى تشولالونغكورن، حيث كانت تتلقى الرعاية الطبية.

