شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع احتفالات يوم التأسيس.. "الزي السعودي" علامة فارقة بقاعات الاختبار والان نبدء بالتفاصيل

الأزياء الوطنية التقليدية

الدمام - شريف احمد - سجل الزي التراثي السعودي الذي يرمز للاحتفاء بيوم التأسيس، حضورًا لافتًا مع بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، من خلال حرص العديد من طلاب وطالبات مدارس جدة على ارتداء مثل هذه الأزياء التي تُعد من الموروث التراثي السعودي، الذي يمتد لأكثر من ثلاثة قرون، وذلك تزامناً مع قرب الاحتفال الرسمي بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق يوم الخميس القادم 22 فبراير، بعد أن كانت المدارس قد اختتمت احتفالاتها بالمناسبة يوم الأربعاء الماضي.وشهدت قاعات الاختبارات في العديد من مدارس جدة حضور الطلاب بالزي السعودي التراثي في إشارة منهم إلى مواصلة احتفالاتهم بهذا الحدث التاريخي للمملكة، حيث ذكر الطالب فيصل العمري أنه حرص على ارتداء الزي السعودي التراثي في أول أيام الاختبار يوم الخميس الماضي احتفالاً بيوم التأسيس، مؤكداً أنه يشعر بالسعادة وهو يرتدي أزياء الأجداد من رجال هذه الدولة العظيمة.زميله الطالب عبدالإله الشهراني اعتبر الاحتفاء بيوم التأسيس بهجة في حد ذاته علاوة عن كونه مناسبة وطنية غالية على الجميع ، مشيراً إلى أنه تعلّم الكثير عن الأزياء الوطنية التقليدية خلال احتفال مدرسته بيوم التأسيس الأسبوع الماضي واعتبر حضوره بالزي السعودي التراثي محفزاً لدخول الاختبارات بهمة ومعنويات عالية.علي الزهراني معلم بإحدى مدارس جدة وصف حضور الطلاب لقاعات الاختبارات بالزي التراثي بالمبهج، خصوصا وأنه أضفى نوعًا من الاحتفاء المصغر بالمناسبة داخل قاعات الاختبارات التي عادة ما يغلب عليها طابع الترقب والاستعداد للإجابة عن الأسئلة، مؤكداً أن مثل هذه المظاهر الاحتفائية تسهم في تعزيز المواطنة في نفوس الطلبة وتوسّع مداركهم حول الإرث التاريخي والثقافي الذي يزخر به وطننا المجيد منذ أكثر من ثلاثة قرون كما أن مثل هذا الاحتفاء كفيل بتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة.وشاطره الرأي الموجه الطلابي عثمان هادي، الذي ذكر أن تفاعل الطلبة مع احتفالات مدارس جدة بمناسبة يوم التأسيس كان كبيراً، سواء فيما يتعلّق بالزي التراثي والحرف والوجبات والألعاب والتي تخللتها المسابقات وإذكاء روح المنافسة بين الطلبة من جهة وتعريفهم بتاريخ المملكة العريق والمتنوع من خلال التنافس الشريف والمعلومات التاريخية، إلى جانب الفعاليات والأنشطة التي استمتع الطلبة بها الأسبوع الماضي والتي هدفت إلى ترسيخ القيم العريقة لتاريخ المملكة وتعزيز الانتماء الوطني للطلاب والطالبات.