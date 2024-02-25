شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة النووية: لم نرصد إشعاعات في السعودية بعد تفجيرات محطة زابوريجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طمأنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، المواطنين بعدم رصد أي إشعاعات من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وتشرف عليها حاليا روسيا، عقب التفجيرات التي تعرضت لها محيطها.

وأكدت الهيئة في بيان، اليوم السبت، أنه لم يرد مركز عمليات الطوارئ النووية أي بلاغات دولية عن أي إطلاقات إشعاعية على خلفية التفجيرات. المعدلات الإشعاعية في السعودية أشارت الهيئة إلى أن الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر لم ترصد أي تغير في المعدلات الإشعاعية في السعودية.

وأوضحت الهيئة أنها تتبع نهجاً استباقياً في رصد أي إشعاعات من محطة زابوريجيا، وذلك من خلال نظم محاكاة متطورة تعتمد على توقعات الرصد الجوي الدقيقة، لمعرفة مسار أي إشعاعات قد تنتج من طوارئ نووية في المحطة، بما فيها هذه المحطة، للأيام القادمة وفق نظم محاكاة متطورة تعتمد على توقعات الرصد الجوي الدقيقة..