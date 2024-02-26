تراند اليوم : عن لقطة "رونالدو" المشينة .... محلل رياضي : أخشى أن يتم إيقافي إذا انتقدت اللاعب -فيديو

صحيفة الخليج 365: علق المحلل الرياضي " محمد الشيخ" ، خلال مداخلة مع برنامج " أكشن مع وليد" على الحركة المٌشينة التي قام بها لاعب النصر " كريستيانو رونالدو" تجاه جماهير نادي الشباب .

وقال الشيخ موجها حديثه للفراج : والله تمنيت لا تسألني هذا السؤال . موضحا: فأخشى أن المراقب واللقطات اللي ما شافت رونالدو تشوفني أنا وتوقفني أنا .. والحقيقة أخشى من الإيقاف لأنني ما توقفت بيوم من الأيام .. فلا أتمنى أن يتم إيقافي بحجة أو بأخرى عقب تعليقي على هذه اللقطة . .

وتابع: أنا أخاف أحد يدعي علي أن هذه اللقطة مفبركة . ليقاطعه الفراج قائلا :" حتى إذا أحد أدعى عليك بالأخير الأجهزة الأمنية سواء في هيئة تنظيم الإعلام وفي وزارة الرياضة ناس محايدين مو هم جالسين مع طرف ضد طرف ".

وأوضح الشيخ : أتفق معك .. لكن في النهاية المعنيين في لجنة الانضباط والمعنيين في نادي النصر ممكن أحد يدعي علي .

واستكمل: وأيضا أخشى أن أبرر على فعلة مثل هذه الفعلة على طريقة أخوي هاني داوود .. فهذه فعلة لا تبرر تحت أي عرف أو تقاليد ، لأن الاتحاد الأوروبي غرم كريستيانو رونالدو في 2019 في مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد ، لأنه قام بذات الحركة فكيف أنا أبررها.