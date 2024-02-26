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تراند اليوم : "يتعرض للتنمر في كل مباراة".. بالفيديو: أول تعليق من"الغيامة" على حركة "رونالدو "غير الأخلاقية أمام الشباب

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صحيفة الخليج 365: علق الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة على الحركة غير الأخلاقية التي قام بها لاعب النصر أمام جماهير الشباب.

وقال خلال لقاء مع قناة ssc:"لدينا مدرجات تقوم بتنمر كبير في كل مباراة يشارك فيها رونالدو بالأهازيج التي ضده، وفي نفس الوقت يجب على رونالدو أن يكون أكثر صبرا في التعامل مع المشجعين في مسألة ردة الفعل العنيفة التي تخرج منه".

وتابع:"شخصيا أرى رونالدو هو رقم واحد في الدوري السعودي، والكل يطرب لأدائه، وهو أفضل لاعب في العالم ولا يقارن ب "" لأن رونالدو نجح في كل نادي لعب فيه"٠

ووجه رسالة لرونالدو قائلا:" حاول تتجاهل الأصوات النشاز التي تحرض عليك".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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