تراند اليوم : "هناك "شيطنة" للنصر و"رونالدو" بشكل خاص".. بالفيديو : المرشود يعلق على حركة" كريستيانو" أمام جماهير الشباب

صحيفة الخليج 365: علق علي المرشود على الحركة غير الأخلاقية التي قام بها لاعب النصر كريستيانو رونالدو أمام جماهير الشباب.

شيطنة

وقال المرشود خلال لقاء له مع قناة ssc:" هناك "شيطنة" وتقليل وكلام "بذيء" يمس النصر بشكل عام ورونالدو بشكل خاص"

وتابع:"في 2023 يصفون رونالدو باللاعب المنتهي وهو هداف الدوري، هناك تناقض غريب عجيب".

لجنة الانضباط

وتابع:"إذا لجنة الانضباط سمحت أن تستدعي رونالدو للتحقيق ستفتح الباب على مصراعيه في الجولات القادمة، لأن الجماهير تأخذ اللي خلف الكواليس وتصور الفيديو الخاص باللاعبين"٠

ثقافات

وأكمل :" هناك ثقافات معينة عند اللاعبين الأجانب تتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا لكن بالنسبة لهم عادي". وأضاف:" إذا كانت اللقطة واضحة من قبل الناقل الرسمي ينظر فيها حسب المادة والقانون".

وأردف:" ايش معنى التدخل السريع على رونالدو، ومواقع التواصل فيها شيطنة غير طبيعية".