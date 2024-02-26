تراند اليوم : بالفيديو.. الإعلامي بندر الشهري‬⁩: على الجماهير أن تقدم العقل على العاطفة في التعامل مع ⁧‫كريستيانو!

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الرياضي بندر الشهري، على الحركة غير الأخلاقية التي قام بها لاعب النصر كريستيانو رونالدو أمام جماهير الشباب.

وقال الشهري خلال ظهور في برنامج "الديوانية": بعض التصرفات التي تصدر من بعض الجماهير تجاه بعض لاعبينا العالميين الذين يخدمون دورينا لا تخدم هذا المشروع.

وأضاف: على سبيل المثال عندما يتم ترديد أسماء نجوم عالميين غير موجودين في دورينا بغرض استفزاز بعض اللاعبين العالميين الموجودين في دورينا.. "فما الذي يقدمه مثل هذا التصرف لمشروعنا الرياضي؟".

وأكمل: من واجبنا دعم مشروعنا الرياضي والوقوف معه ومساندته بكل الأساليب، موضحا: هذه التصرفات لا تخدم هذا المشروع ويمارسها البعض في بعض الملاعب تقدم صورة سلبية.

وزاد: أطالب هؤلاء بتغليب جانب العقل على العاطفة في التعامل مع رونالدو، ويجب الانسجام مع هذا المبدأ والمساهمة معنا كمجتمع رياضي في خدمة هذا المشروع، كما وجه رسالة للجميع، قائلا:" نجاح المشروع الرياضي هو نجاح للكل بدون استثناء".