بحث وابتكار.. جامعة أمِّ القرى تكشف خطتها الاستراتيجية حتى 2027

الخطط الاستراتيجية لجامعة أم القرى 2027

أعمال المنح البحثية للمختبرات

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس جامعة أمِّ القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب أن الخطة الاستراتيجية 2027 لجامعة أم القرى ركزت على دعم منظومة البحث والابتكار.وبين أنها تركز أيضا على تجويد مخرجات البحث العلمي والدراسات العليا؛ من خلال: تطوير بيئة ومصادر المعرفة، وعقد اتفاقات متنوعة مع الجهات ذات العلاقة.وتستهدف توحيد ومواءمة الجهود المقدمة للباحثين، وتمويل الأبحاث العلمية بدعم مُمنهج يسهم في استمرار النتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس.وتعد البحوث العلمية محرِّكًا رئيسًا للتنمية المستدامة في المشاريع والخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات.في ذات السياق وقع رئيس الجامعة اتفاقيَّة "حوكمة الدعم المالي للأبحاث العلمية في الجهات البحثية"؛ بهدف دعم وتشجيع البحوث العلمية بما يتناسب مع متطلبات التنمية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. This is a Twitter Status⁩ توقِّع اتفاقيَّة وعقودًا تثري منظومة البحث العلمي مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة أم القرى (@uqu_edu)وتتضمن تصميم برامج متخصصة، وتطوير ضوابط وآليات توفِّر بيئة بحثية مناسبة، وترتقي بمدخلات منظومة البحث والابتكار الوطنية.أيضا وقعت أربعة عقود لتنفيذ أعمال المنح البحثية للمختبرات الحاصلة على تمويل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في الدورة الأولى عام 2024م.ويأتي ذلك ضمن فعاليات الحفل الذي نظمته الهيئة؛ للإعلان عن الفائزين ببرنامج دعم المختبرات البحثية في المملكة.