إيقاف 6 تطبيقات لنقل الركاب وتوصيل الطلبات.. والكشف عن السبب

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إيقاف نشاط 6 تطبيقات تعمل في مجال نقل الركاب وتوصيل الطلبات، وذلك لعدم التزامها بالأنظمة واللوائح اللازمة، وممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتهدف الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى ضمان التزام جميع التطبيقات بالأنظمة اللازمة، وتوفير بيئة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستهلك، وتوفير تجربة مستخدم مثالية وآمنة.

وأكدت الهيئة على أهمية التعامل مع التطبيقات المرخصة فقط، لضمان الحصول على خدمة موثوقة وآمنة.

ويمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات عبر: الرقم الموحد 19929.

حساب العناية بالمستفيدين في منصة تويتر @tga_care. وشددت الهيئة على التزامها بتعزيز جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المستهلكين.

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