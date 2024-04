شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الرياض.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على هذه الأماكن والان نبدء بالتفاصيل

أماكن الأمطار

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد حالة مطرية يوم غدٍ على منطقة الرياض، يصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، جراء غزارة الأمطار، وصواعق رعدية.وأوضح المركز أن الحالة تشمل: العاصمة الرياض والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)