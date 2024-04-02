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5 خطوات بسهولة.. كيفية إخراج زكاة الفطر عبر منصة إحسان 

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات بسهولة.. كيفية إخراج زكاة الفطر عبر منصة إحسان  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتيح منصة إحسان الخيرية، إخراج زكاة الفطر لتصل إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.
وحددت منصة إحسان خطوات إخراج زكاة عيد الفطر عبر خدماتها في الخطوات التالية:
  • سجل دخولك إلى المنصة
  • من قائمة برامجنا اختر الزكاة ثم زكاة الفطر
  • حدد المنطقة وعدد أفراد الأسرة
  • أتمم عملية الدفع
  • سيتم إخراج زكاتك في وقتها الشرعي
أخرجها الآن: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— منصة إحسان (@EhsanSA) المساهمة بالإحسان والتبرّع بخطوات سهلة عبر خدمة إحسان إلكترونيًا عبر تطبيق أبشر بالخطوات التالية:
  • الدخول إلى تطبيق منصة أبشر.
  • اختيار التبرع مع إحسان من خدماتي.
  • اختيار أي من فرص التبرع.
  • تحديد المبلغ المراد التبرع به أو إدخال مبلغ آخر.
  • إتمام التبرع.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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