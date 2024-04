شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات بسهولة.. كيفية إخراج زكاة الفطر عبر منصة إحسان والان نبدء بالتفاصيل

سجل دخولك إلى المنصة

من قائمة برامجنا اختر الزكاة ثم زكاة الفطر

حدد المنطقة وعدد أفراد الأسرة

أتمم عملية الدفع

سيتم إخراج زكاتك في وقتها الشرعي

الدخول إلى تطبيق منصة أبشر.

اختيار التبرع مع إحسان من خدماتي.

اختيار أي من فرص التبرع.

تحديد المبلغ المراد التبرع به أو إدخال مبلغ آخر.

إتمام التبرع.

الدمام - شريف احمد - تتيح منصة إحسان الخيرية، إخراج زكاة الفطر لتصل إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.وحددت منصة إحسان خطوات إخراج زكاة عيد الفطر عبر خدماتها في الخطوات التالية:المساهمة بالإحسان والتبرّع بخطوات سهلة عبر خدمة إحسان إلكترونيًا عبر تطبيق أبشر بالخطوات التالية: