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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات بسهولة.. كيفية إخراج زكاة الفطر عبر منصة إحسان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تتيح منصة إحسان الخيرية، إخراج زكاة الفطر لتصل إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.
وحددت منصة إحسان خطوات إخراج زكاة عيد الفطر عبر خدماتها في الخطوات التالية:
وحددت منصة إحسان خطوات إخراج زكاة عيد الفطر عبر خدماتها في الخطوات التالية:
- سجل دخولك إلى المنصة
- من قائمة برامجنا اختر الزكاة ثم زكاة الفطر
- حدد المنطقة وعدد أفراد الأسرة
- أتمم عملية الدفع
- سيتم إخراج زكاتك في وقتها الشرعي
المساهمة بالإحسان والتبرّع بخطوات سهلة عبر خدمة إحسان إلكترونيًا عبر تطبيق أبشر بالخطوات التالية:
بخطوات ميسّرة، أخرج زكاتك لتصل إلى مستحقيها في وقتها الشرعي عبر #منصة_إحسان.— منصة إحسان (@EhsanSA) April 1, 2024
أخرجها الآن: https://t.co/F7R0nvqzc8#زكاتك_بإحسان pic.twitter.com/CnahKPmSqe
- الدخول إلى تطبيق منصة أبشر.
- اختيار التبرع مع إحسان من خدماتي.
- اختيار أي من فرص التبرع.
- تحديد المبلغ المراد التبرع به أو إدخال مبلغ آخر.
- إتمام التبرع.