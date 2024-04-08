تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من ‏‎الفنانة العراقية هدى حسين بشأن الهجوم على مسلسل ‎زوجة واحدة لا تكفي

صحيفة الخليج 365: قالت الفنانة العراقية هدى حسين، إن الملفات التي طُرحت في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" موجودة في المجتمع وبكثرة.

وقالت خلال لقاء معها ببرنامج "جرس": "هذه الملفات موجودة في مدارسنا وأنا عندي علم فيها، الناس المختصة رووا حكاياتهم لي ليس فقط في الخليج وإنما في الوطن العربي.

وأضافت: "هذه القضايا ليست ظاهرة، ولكن اتضخ أنها موجودة بشكل كبير ومكثف في الأونة الأخيرة بمدارسنا الخليجية والعربية والعالمية".

وتابعت: "المخدرات، وقضية التحرش، الانتحار، التنمر، والزواج والطلاق في البيوت وتأثيره النفسي على الطلبة داخل المدرسة".

وأكملت: "مدرسة رشيد داخل العمل تجمع كل المراحل العمرية بين البنات والأولاد، ويتم مناقشة هذه الملفات".

يشار إلى أنه تم إحالة كل من عمل في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، إلى النيابة العامة للتحقيق، لأن هذا المسلسل يشكل تشويه للمجتمع الكويتي ولا يمثل المجتمع المحافظ.