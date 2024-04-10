السعودية | المشرف العام بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيده على قيادة المملكة وشعبها الكريم، والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يُديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادته الرشيدة