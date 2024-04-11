شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة.. الأمير سعود بن مشعل يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في قصر أمير المنطقة اليوم، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك.ونقل سموه تهاني وتبريكات سمو أمير المنطقة بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.كما هنأ سموه الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك على نجاح خططها التشغيلية، الذي جاء بفضل الله ثم بما وفرته القيادة الحكيمة -أيدها الله- من إمكانات مادية وبشرية للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام.حضر الاستقبال عددٌ من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والفضيلة، ومديرو الأجهزة الحكومية، وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة، وجمعٌ من المواطنين.