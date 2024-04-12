شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" ترصد مغاسل السيارات.. النساء الأكثر إقبالاً في العيد والان نبدء بالتفاصيل

مغاسل السيارات

الدمام - شريف احمد - تشهد مغاسل السيارات إقبالاً كبيرا، خصوصا من الشباب خلال أيام العيد ومع قرب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وعودة الموظفين وطلاب المدارس، في حين تمثل النساء الأغلبية ويحرصن على نظافة مركباتهن باستمرار سواء في الأعياد وطوال أيام السنة.ورصدت "اليوم" تزايد الإقبال على مغاسل السيارات، في العيد.أوضح الشاب محمد الغامدي أن غسيل السيارة يدخل على شخصية قائد المركبة والتي يجب أن تكون نظيفة من الداخل والخارج، وألا تكون مشوهة للمظهر البصري أثناء القيادة، مشيرا إلى أن غسيل السيارة في مغاسل السيارات يكون بمعدل مرتين في الأسبوع وحسب الأجواء والأمطار.وقالت سيدة في إحدى مغاسل السيارات: إن غسيل السيارة ونظافتها ليس مرتبطا بمناسبة معينة، إنما سلوك شخصي من قائدي المركبات والتي يكون يرغب فيها الشخص بأن تكون مركبته نظيفة، مشيرة إلى أن هناك استغلال من بعض المغاسل برفع الأسعار خصوصا في المناسبات مثل الأعياد أو بعد هطول الأمطار، ولا بد أن تكون موحدة طول العام.وقال أحمد سند، مالك مغسلة، إنه في الأعياد يتزايد الطلب على غسيل السيارات من ليلة العيد حتى بداية عودة الموظفين والطلاب للمدارس، حيث يحرص الجميع على أن تكون سيارته بمظهر لائق ونظيفة من الداخل والخارج، لرغبته في التنزه والزيارات العائلية، مشيراً إلى أن زبائن المغاسل أغلبهن سيدات وشباب، لافتاً إلى أن الأسعار في متناول الجميع ولا يوجد زيادة كبيرة.