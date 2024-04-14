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السعودية | حرس الحدود بجازان يقبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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