تراند اليوم : ابتكار "تقنية" جديدة لعلاج السرطان .. "تمنع تكرار الإصابة وتحد من أضرار العلاج الكيميائي"

صحيفة الخليج 365: طور باحثون في جامعة جنوب أستراليا طريقة جديدة لعلاج سرطان الكبد، تهدف إلى تقليل تكرار الإصابة بالسرطان، مع الحد من الآثار الجانبية الضارة المرتبطة عادة بالعلاج الكيميائي.

علاج السرطان

وقالت الدكتورة سهى يوسف، الباحثة في جامعة جنوب أستراليا، إن التقنية الجديدة لديها القدرة على إحداث ثورة في علاج سرطان الكبد.

تقنية

وتعتمد التقنية على استخدام أشرطة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، توصل أدوية العلاج الكيميائي مباشرة إلى موقع الورم.

أشرطة ثلاثية

وتوضع "الأشرطة ثلاثية الأبعاد"، المحمّلة بجرعات من مضادات السرطان (5-فلورويوراسيل (5FU) وسيسبلاتين (Cis))، في مكان إزالة الورم السرطاني جراحيا.

أنواع السرطان

وصُممت التقنية بدقة كعلاج مساعد لسرطان الكبد، ولكن الباحثين قالوا إن لديها القدرة على علاج سرطان المبيض وسرطان الرأس والرقبة والعديد من أنواع السرطان الأخرى، حيث أثبت 5FU وCis بالفعل نجاحهما.