السعودية | استمراراً لتشجير الأحياء السكنية.. «عرقة» يتزين بـ«الرياض الخضراء»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استمراراً لأعمال تشجير الأحياء السكنية، أعلن برنامج «الرياض الخضراء» بدء أعمال تشجير حي عرقة ثامن الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها، بعد أحياء العزيزية والنسيم والجزيرة والعريجاء وقرطبة والغدير والنخيل.

وبدأت أعمال التشجير في حي عرقة أمس (الخميس)، وسيشهد حي عرقة زراعة ٢٤ ألف شجرة وشجيرة، وتنفيذ ٣٩ حديقة حي، وتشجير ٨ مدارس و٥٤ مسجدًا و٤ مباني حكومية و٦٩ كيلومترا من الشوارع والممرات التي ستعزز ربط عناصر الحي ورفع معدل خطوات المشي للفرد لأكثر من ٦٠٠٠ خطوة في اليوم، ما سيساهم في خفض نفقات الرعاية الصحية والحد من استهلاك الطاقة، كما سيتم تنفيذ مسارات للمشي والدراجات على امتداد طريق إمارة عرقة بطول ٣ كيلومتر تصل مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك» بوادي حنيفة، وتحسين ٣٨ واجهة مبنى بالطراز المعماري السلماني، وتشجير ١١١ موقعاً لمواقف السيارات.

ويصاحب أعمال تشجير حي عرقة، معرض وفعاليات تهدف إلى توعية سكان الحي ببدء أعمال البنية التحتية لتشجير حيهم، ومراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة، إضافة إلى التصوّر والتصاميم المستقبلية للحي بعد اكتمال أعمال التشجير، ومن المقرر أن تبدأ الفعالية التي ستقام بجانب مسجد الأمير مشعل بن عبدالعزيز في حي عرقة بتاريخ ١٨ – ٢٧ أبريل ٢٠٢٤م.

يُشار إلى أن برنامج «الرياض الخضراء» أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يستهدف زراعة ٧.٥ مليون شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى ٩% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من ١.٧ متر مربع إلى ٢٨ متر مربع والمساهمة في خفض درجة الحرارة وتحسين جودة الهواء بتقليل التلوث والغبار.

كما يساهم البرنامج بشكل كبير في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في زراعة ١٠ مليارات شجرة داخل المملكة.