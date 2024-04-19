السعودية | رئيس اتحاد الفروسية : إقامة كأس العالم لقفز الحواجز في الرياض يعكس الثقة العالمية في المملكة لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحب صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية بالمشاركين في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 التي انطلقت اليوم رسمياً على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في الرياض بمشاركة 51 فارساً وفارسة يمثلون 24 دولة من بينهم الفرسان المصنفين الستة الأوائل على التواليفي قائمة التنصيف العالمي في قفز الحواجز.

وقال سموه في كلمته خلال حفل افتتاح البطولة : ” نسعد أن تكون العاصمة الرياض المستضيف الأول لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ انطلاقتها قبل قرابة 46 عامًا”.

وأوضح سمو الأمير عبدالله أن العمل والإعداد لاستضافة البطولة بدأ منذ أكثر من أربعة أعوام،؛ لتكون لائقة بروادها والمشاركين فيها، إلى جانب جمهورها الشغوف في العالم أجمع، مشدداً على أن اختيار الرياض لاستضافة البطولة يُعد تأكيدًا قويًا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها السعودية في استضافة الأحداث الرياضية العالمية وهو نتيجة طبيعية للدعم اللامحدود للقطاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنةالأولمبية والبارالمبية السعودية.

وأشار سموه إلى أن البطولة تشهد تواجداً كبيراً من الفرسان والفارسات من جميع أنحاء العالم من بينهم ثلاثة فرسان سعوديين يسعون لتحقيق الفوز، وتمثيل بلدانهم خير تمثيل.

وأكد سمو رئيس اتحاد الفروسية حماسهم واستعدادهم لمشاهدة المواهب الاستثنائية، والأداء الفني الكبير الذي سيقدمه المشاركون خلال هذه النسخة، معبراً عن أمله أن تكون البطولة فرصة لتعزيز روح التنافس الشريف وتضامن الرياضيين جميعاً “.