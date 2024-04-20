السعودية | أمانة المدينة تعلن عن توفر عدد من الوظائف‬ للرجال والنساء عبر منصة جدارة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم عن توفر عدد من الوظائف للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد وفق ماورد في اللائحة التنفيذية للموراد البشرية في الخدمة المدينة.

ودعت الأمانة الراغبين في التقديم على الوظائف الدخول من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ( جدارات) والإطلاع علي الشروط والمتطلبات عبر الرابط التالي:

‏ https://jadarat.sa/Jadarat/ ، مبينةً أن التقديم يبدأ اليوم السبت 20/4/2024 وينتهي بتاريخ 24/4/2024 .