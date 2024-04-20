السعودية | محافظ جدة يواسي آل السعدي في فقيدتهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

واسى محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي وعدد من الأمراء آل السعدي في وفاة فقيدتهم لوزة بنت أحمد حسين السعدي، التي وافتها المنية (الأربعاء) الماضي، وصلي عليها في المسجد الحرام، ودفنت في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيدة شقيقة كل من: ناصر، وعبدالرحيم، وعبدالحكيم، ومحمد بن أحمد حسين السعدي.

ووالدة كل من: ناصر، وعبدالرحيم، وعبدالحكيم، ومحمد أحمد ثابت السعدي، وأخواتهم. وعمة محمد عبدالحكيم السعدي.

يذكر أن اليوم (السبت) آخر أيام العزاء في منزل شقيقها عبدالحكيم السعدي بحي الخالدية في جدة.