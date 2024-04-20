تطوير الاقتصاد الوطني.. تفاصيل أسبوع الابتكار 2024

أسبوع الابتكار.. نحو مستقبل مُبتكر بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والملكية الفكرية وريادة الأعمال #اليوم | #أسبوع_الابتكار_2024 | @RDIA للمزيد: https://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/9kHcw9BWUC

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية