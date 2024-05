شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الاقتصاد الوطني.. تفاصيل أسبوع الابتكار 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أسبوع الابتكار

الدمام - شريف احمد - تُطلق هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والهيئة السعودية للملكية الفكرية، غدًا الأحد أسبوع الابتكار والذي يقام في الفترة من 21 أبريل إلى 27 أبريل 2024.ويحضر الفعاليات وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان والمشرف العام لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد بن عويض العتيبي والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم ونائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لقطاع ريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما تشارك في الفعاليات شخصيات بارزة ومتميزة لتقديم سلسلة من الجلسات الحوارية الرئيسية وورش العمل ومعرض العلوم المصاحب، وذلك بهدف تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات وتعميق الفهم في المواضيع ذات العلاقة.ويقام خلال أسبوع الابتكار العديد من الفعاليات المهمة تتعدد بين جلسات حوارية وورش عمل وإطلاق وإعلان مشاريع ومشاركة معرض العلوم في اليوم الأول والذي يقام بمشاركة وزارة التعليم ومركز عِلمي لاكتشاف العلوم والابتكار ومركز لمبة للابتكار ونون، لاستعراض مشاريع الطلاب المشاركين.ويعد الحدث مهمًا لدوره في تعزيز ثقافة الابتكار والملكية الفكرية وريادة الأعمال وتشجيع الشباب على المشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال طرح أفكار مبتكرة وحلول إبداعية.كما وفرت الهيئة منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات والمراكز البحثية والجامعات.